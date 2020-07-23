Украина Названы минимальные баллы ВНО, которые позволят вступить в ВУЗ - Минобразования

2020-07-23 19:30 291



Результаты ВНО по этим предметам по оценкам в 100-200 и 12 баллов появятся 24 июля

В Министерстве образования и науки заявили, что экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы "сдал/не сдал" для ВНО по семи предметам. Об этом сообщается на сайте Минобразования Украины в четверг, 23 июля.

По результатам работы комиссии, определены следующие пороговые баллы:

украинский язык и литература - 22, пороговое значение не преодолели 8,32% участников тестирования, история Украины - 25, порог не преодолели 13,19%, биология - 22, порог не преодолели 5,51%, английский язык - 17, порог не преодолели 7,35%, немецкий язык - 17, порог не преодолели 11,4%, французский язык - 17, порог не преодолели 7,8%, испанский язык - 17, порог не преодолели 11,3%.

Отметим, что результаты ВНО по этим предметам по оценкам в 100-200 и 12 баллов (по предметам, результаты тестирования из которых засчитываются как оценки ГНА) появятся на страницах участников ВНО завтра, 24 июля.

"Порог "сдал / не сдал" - это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник / участница за тестирование, чтобы получить оценку по шкале 100-200 баллов и иметь возможность участвовать в конкурсном отборе в вуз", - уточнили в Министерстве.

Напомним, основная сессия ВНО завершилась. В пятницу, 17 июля, прошло последнее тестирование — экзамен по химии. Те, кто сдавал в этом году ВНО, не только ждут результатов, которые обещают опубликовать до 14 августа, но и, выдохнув, вспоминают, как это было.

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