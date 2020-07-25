Украина В Украине рекордно повысят штрафы за домашнее насилие

2020-07-25 10:00 441

В Украине хотят увеличить штрафы за совершение домашнего насилия.

Об этом говорится в пояснительной записке.

Законопроект № 3908 об увеличении административной ответственности за совершение домашнего насилия зарегистрировали в Верховной Раде Украины.

Отмечается, что целью законопроекта является законодательное урегулирование вопроса увеличения административной ответственности за совершение домашнего насилия для восстановления предохранительной и карательной функции санкции за данное правонарушение».

Нардепы из-за этого предлагают внести изменения в статью 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За совершение домашнего насилия на сегодняшний день предусмотрена ответственность в виде штрафа размером от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн). В том случае, если правонарушение совершено повторно, то грозит штраф от 20 до 40 НМДГ (от 340 до 680 грн).

Тем временем, авторы законопроекта предлагают, чтобы штраф за такие действия накладывался от 1 000 до 2 000 ННМДГ (от 17 000 до 34 000 грн). Если же правонарушение будет совершено повторно в течение года, то штраф составит от 2 000 до 4 000 НМДГ (от 34 000 до 68 000 грн).

Ранее «Хвиля» писала, что народные депутаты фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу и Елена Лис зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который вводит административную ответственность за «пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма».

Напомним, до конца августа украинцы должны заплатить налог на собственные квартиры и дома. После истечения указанного срока за неуплату будет начисляться штраф. При этом единой суммы налога на дома и квартиры в Украине не существует. Она формируется под влиянием территориального расположения населенного пункта, решения местных властей и других факторов.

Также сообщалось, МВД разработало проект закона о повышении штрафов за оскорбление сотрудников Нацполиции. На сегодняшний день за невыполнение требований сотрудника Нацполиции, сопровождающееся оскорблением, насилием или плевком в лицо предусмотрен штраф размером от 136 до 255 гривен.

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