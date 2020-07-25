Украина видео Пенсии в Украине хотят повысить в 2021 году - министр назвала суммы

2020-07-25 15:00 381
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В 2021 году в Украине планируется повышение пенсий - до 2400 грн.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

"В следующем году мы перед собой ставим амбициозные задачи, чтобы Пенсионный фонд, государственный бюджет нам позволили создать программы повышения пенсий. Такая программа в 2021 году будет очередной. Если будет повышена минимальная зарплата, то у нас в январе, например, минимальная пенсионная выплата для людей, которым 60-65 лет, при условии, что у мужчин 35 лет стажа, а у женщины 30, - составит 2400 грн. Если минимальная зарплата будет повышена с июля, то эти параметры будут 2600 грн", - рассказала Лазебная.

По словам министра, в марте должно пройти плановая индексация пенсий.

Также Лазебная сообщила, что Минсоцполитики совместно с Минфином проводят расчеты по повышению прожиточного минимума в Украине.

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