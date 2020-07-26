Украина Украинцев лишат социальных выплат, так как их «слишком много»

2020-07-26 15:00 1602
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Кабинет министров Украины хочет ликвидировать определенные виды социальных выплат, так как их «слишком много».

Об этом заместитель министра финансов Роман Ермоличев сообщил в интервью «Главкому».

«У нас очень много социальных пособий. Более 100 млрд идут на соцвыплаты, но сказать, что это эффективно, не могу. Есть, в частности, пособия по 5 или 7 грн, принятые еще в 90-х. Минсоцполитики и работает над тем, чтобы была единая соцпомощь, чтобы не просто раздать эти средства, а чтобы эта помощь принесла пользу», – объяснил он.

Ермоличев отметил, что Министерство финансов вместе с Минсоцполитики разрабатывают единый порядок для:

- определения состава семьи для всех видов помощи;

- исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи и жилищных субсидий;

- унификации принципов оказания помощи.

Также он отметил, что следует отменить и некоторые соцвыплаты, связанные с  медицинскими и образовательными услугами.

«Средства нужно предоставлять на оптимальную сеть учебных заведений, учитывая количество учеников в классе. Например, в школах, где достаточно учеников, есть экономия средств образовательной субвенции, направляемой на другие важные нужды», – считает Ермоличев.

По его словам заместитель Министра соцполитики заявил, что единственная социальная помощь может появиться в Украине только в 2022-2023 годах.

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