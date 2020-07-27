Украина Доллар катастрофически рухнет, украинцев добили новым прогнозом: что ждет гривну на этой неделе

2020-07-27 18:30 6333
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Стало известно, что будет с курсом доллара в конце второго месяца лета

Об этом заявил финансовый аналитик Вадим Иосуб.

По его словам, курс доллара может переступить через отметку в 28 гривен и к концу месяца подорожать до 28,5 грн/$.

Иосуб не сомневается, что страх относительно того, что доллар взвинтят, приводит к еще большей девальвации национальной валюты.

"Покупает валюту сейчас население и бизнес. Это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабее. При этом фундаментальных причин для снижения гривны нет, наоборот, сейчас благоприятная ситуация с точки зрения экспорта, цен и объемов", – подчеркнул эксперт.

По прогнозу Иосуба, существует есть вероятность значительной девальвации национальной валюты уже в ближайшую неделю.

 "Если сейчас за один доллар просят 27,78 грн/$, то на следующей неделе наличная валюта будет стоить 28,2/28,5 грн/$", - резюмировал эксперт в общении с журналистами.

Также мы ранее рассказывали, что еще одним позитивным фактором, который влияет на курс, является новость о том, что Украина разместила еврооблигации в объеме 2 млрд долларов.

Эти облигации принесут инвесторам 7,25% годовых. Это долгосрочные облигации, которые будут погашены весной 2033 года.

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