Мир Экс-стюардесса рассказала, почему нельзя использовать наушники на борту самолета

2020-07-27 19:00 585
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Экс-стюардесса попросила пассажиров не использовать на борту авиалайнера наушники, поскольку велик шанс риск заразиться ушными инфекциями, пишет Express.

Бывшая бортпроводница отметила, что наушники после полета чистят, упаковывают, но это не избавляет их от всех микробов. По словам девушки, авиакомпании не меняют пенистые детали наушника, где могут находиться микробы.

Стюардесса советует авиапассажирам после рейса рвать наушники или же брать в поездку свои личные девайсы.

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Сегодня собор Святой Софии в Стамбуле станет Айя-Софией - проведут первый намаз 2020-07-24 12:43 2589
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