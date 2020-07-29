Мир Twitter на 12 часов заблокировал аккаунт Трампа из-за фейковых данных

2020-07-29 09:10 366

Twitter заблокировал на 12 часов аккаунт сына президента США Дональда Трампа — Дональда Трампа-младшего.

Произошло это после того, как он обнародовал ролик с дезинформацией о коронавирусе. Об этом спикер соцсети сообщил в комментарии американскому порталу Vice.

Причиной стала ссылка на видео в посте сына Трампа, где содержатся "многочисленные фальсификации и непроверенные заявления о COVID-19. Пост пока недоступен.

Известно, что сам президент США также обнародовал несколько постов с ссылкой на видео в Twitter и Facebook. Их соцсети удалили, но аккаунт Трампа не блокировали. Напомним, в мае Twitter обозначил два сообщения президента США Дональда Трампа такими, которые могут ввести в заблуждение". Речь шла о твитах, где он говорил о дистанционном голосовании. Это впервые соцсеть сделала такую отметку над постом президента.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире