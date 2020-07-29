Украина В СНБО пояснили, как Украина будет реагировать на обстрелы и потери на Донбассе

2020-07-30 08:12 324
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Украинская сторона планирует быстро реагировать на человеческие потери на Донбассе в результате вражеских обстрелов.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает "УНН".

"Мы в СНБО очень внимательно считаем все эти вещи. Действительно, через 20 минут после 12 часов (27 июля) произошли определенные действия со стороны России, когда были выстрелы", - сказал Алексей Данилов.

Следует добавить, что тогда ни один украинский военный не пострадал.

Данилов заявил, что Украина будет быстро реагировать на человеческие потери согласно украинскому законодательству и Конституции.

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