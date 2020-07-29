За минувшие сутки сепаратисты всего раз нарушили полный режим тишины

За минувшие сутки подразделения сепаратистов совершили лишь один обстрел на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали.
Каксообщает пресс-центре штаба ООС, подразделения ВСУ зафиксировали лишь один вражеский выстрел из подствольного гранатомета. Это произошло возле населенного пункта Шумы.
"Выстрел был неприцельный и нес провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", – отметили в штабе.
Напомним, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе. Но обстрелы со стороны сепаратистов продолжаются.
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