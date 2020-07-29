Мир Facebook передал почти 400 тысяч долларов на борьбу с ненавистью в Соцсетях

2020-07-29 13:11 114
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Facebook выделил около 400 тысяч долларов для борьбы с ненавистью в сети. Финансирование получит Технический университет Онтарио в Торонто. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Компания передала центру по вопросам ненависти, предрассудков и экстремизма в университете 500 тысяч канадских долларов. Они пойдут на создание Глобальной сети борьбы с ненавистью.

Facebook будет выделять Центру деньги для исследований на протяжении следующих пяти лет. В рамках новой программы университет наймет необходимый штат специалистов для "облегчение глобального партнерства и обмена знаний с фокусом на исследовании".

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