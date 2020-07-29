Украина С 1 сентября украинские школьники вернутся за парты, но придется соблюдать новые правила

2020-07-29 10:41 327
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Украинских школьников, а также их родителей порадовали хорошей новостью. Обучение в школах в 1 сентября начнется стационарно, в привычном режиме, хотя и с некоторыми новыми требованиями.

МОЗ работает над правилами пребывания учеников в школах. В большинстве городов 1 сентября начнется обучение в школах.

Как заявил в эфире украинского ТВ министр здравоохранения Максим Степанов, в Минздраве есть четкая позиция, что ученики с сентября должны вернуться за парты.

"Дети должны учиться, непосредственно находиться в школе. Главное, чтобы это было безопасно прежде всего для детей. Сейчас мы наблюдаем, что в подавляющем числе городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября", – отметил глава Минздрава.

Степанов анонсировал, что в четверг, 30 июля, состоится совещание по подготовке к новому учебному году.

"Завтра будет окончательное решение о правилах (пребывания учеников в школах). Они несложные. Мы же учитываем, что это дети", – сказал Степанов.

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