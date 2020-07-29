Украина Тяжелые времена для пенсионеров только начинаются: эксперты назвали причину

2020-07-29 17:30 597

После повышения социальных стандартов с 1 июля 2020 года пенсии увеличились лишь у 30% украинских пенсионеров.

Как передает Хвиля, об этом пишет Сегодня, ссылаясь на оценки экспертов.

Отмечается, что больше всего повезло тем, у кого выплаты были высокими с самого начала.

К примеру, люди, получавшие пенсию равную 10 минимальным, теперь будут получать на 740 грн больше. Также пенсии увеличили инвалидам войны и ЧАЭС, участникам боевых действий, шахтерам, почетным донорам, а также тем, кто имеет особые заслуги перед Украиной.

Эксперты отмечают, что ситуация для пенсионеров на данный момент меняется, причем не в лучшую сторону. Это связано с тем, что пенсионный стаж с каждым годом увеличивается и в 2028 достигнет 35 лет.

По словам экс-заместителя главы Пенсионного фонда Виктора Колбун, многие люди, родившиеся в 1968 году и позже, рискуют не вовремя выйти на пенсию, так как в «лихие 90-е» и «нулевые» они работали нелегально и не будут иметь такого большого стажа «Им придется работать еще 3-5 лет, чтобы заработать хоть минимальную пенсию. Поэтому и пенсионеров через 10 лет станет меньше, и средние пенсии тоже будут расти гораздо медленнее, чем сейчас».

Отмечается, что на данный момент исходя из данных Пенсионного фонда Украины, средняя выплата по стране составляет 3354 грн. Минимальная – в два раза меньше средней, а максимальная – больше средней в пять раз.

По состоянию на 1 июля 2020 года практически половина пенсионеров получает пенсию от 2 до 3 тысяч гривен.

Ранее «Хвиля» писала, что в ближайшем будущем некоторые категории украинских граждан смогут выходить на пенсию при минимальном рабочем стаже. Это касается тех граждан, которые могут выходить на пенсию по "выслуге лет" до достижения общего пенсионного возраста.

Законодательство предполагает, что основным условием назначения пенсии за выслугу лет является наличие определенного опыта работы, приобретенного в учреждениях и на должностях, которые дают право на долгосрочную пенсию.

Напомним, в Минисоцполитики рассказали, что увеличение пенсионных выплат произойдет не ранее 2021 года. При этом повышение пенсий будет напрямую зависеть от размера минимальной зарплаты.

В настоящее время правительством Украины запланирован трехэтапный рост минимальной заработной платы в стране: с 1 сентября 2020 года – до 5000 гривен, с 1 января 2021 – до 6 000 гривен, с 1 июля 2021 – до 6 500 тысячи гривен.

Также сообщалось, что на данный момент в Луганской области зарегистрировано 177 тысяч пенсионеров, которые имеют справки внутренне перемещенных лиц. При этом 144 тысячи таких граждан получают государственные выплаты.

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