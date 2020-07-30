Украина После теракта в Луцке МВД значительно усилит контроль за оборотом оружия

2020-07-31 16:33 333

Из-за недавних инцидентов в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей, Министерство внутренних дел намерено усилить контроль за оборотом оружия. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Как сообщает РБК-Украина, сейчас ведет расследование, откуда луцкий террорист и его предполагаемый сообщник из Харькова получали оружие.

"Черный" рынок оружия потому и "черный", что про все сделки на нем не известно правоохранителям", - отметил Геращенко.

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус и взял людей в заложники. В ходе спецоперации его задержали вечером.

Также в Полтаве мужчина захватил в заложники копа и грозил подорвать гранату. В те же дни в Киеве правоохранителям сообщили о ряде минирований, возле метро раздавались взрывы.

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