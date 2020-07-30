Мир Турция ввела жесткий контроль за YouTube, Facebook и Twitter на своей территории

2020-07-31 10:11 237
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Турецкий парламент принял законопроект об усилении контроля за иностранными Соцсетями.

Как сообщает Анадолу, этот документ обяжет иностранные компании, в частности Facebook, Twitter, Instagram и другие, открыть свои представительства в Турции. Эти юридические лица будут нести ответственность за публикацию на их платформах противоправного контента. Они также будут обязаны принимать меры для пресечения распространения подобной информации.

Если компании откажутся открывать турецкие представительства, то Анкара намерена штрафовать их, а затем и ограничивать доступ к социальным сетям, вплоть до полного закрытия доступа к ним.
Инициаторами данного закона выступили правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения.

Критика со стороны властей Турции на соцсети обрушилась в конце июня после того, как министр финансов и казначейства Берат Албайрак, который также является зятем президента Тайипа Эрдогана, опубликовал в Twitter сообщение о рождении четвертого ребенка. Кроме положительных, он получил массу негативных комментариев.

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