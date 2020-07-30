Украина Одиноким пенсионерам пообещали доплаты

2020-07-30 17:00 126

В Украине одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе, назначили ежемесячное пособие.

Соответствующее решение о выплате было принято на заседании Кабинета министров, - сообщает Хвыля со ссылкой на сайт Кабмина.

«Установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн)», – указывается в сообщении.

Отмечается, что помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года (для ее начисления будет произведен перерасчет).

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