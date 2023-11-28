Жизнь Ежемесячные доплаты к пенсии в Украине: кто и сколько может получать

2023-11-28 20:48

Некоторые пенсионеры могут ежемесячно получать от 300 до 570 гривен.

Некоторая категория украинцев, достигшая определенного возраста, может получать до пенсии ежегодные дополнительные выплаты.

Об этом говорится в материале "На пенсии".

Согласно действующему пенсионному законодательству, а именно постановлению №168 Кабинета министров Украины от 24 февраля 2023 года, возрастные надбавки к пенсии назначаются лицам, достигшим 70 лет. В дальнейшем каждые пять лет эта надбавка увеличивается.

Согласно закону, некоторые пенсионеры могут ежемесячно получать от 300 до 570 гривен.

Установлены следующие суммы доплат к пенсии:

лицам, которым исполнилось 70 лет – до 300 грн.;

лицам в возрасте 75 лет – до 456 грн;

лицам старше 80 лет – до 570 грн.

На ежемесячную доплату могут рассчитывать пенсионеры, у которых общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн.