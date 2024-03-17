ВОЙНА В Украине От 30 до 370 тысяч гривен: украинцам рассказали, за что военные могут получить доплаты

2024-03-17 11:30



Украинцам рассказали, за что военным начисляют доплаты и в каком размере.

Об этом пишут Новини.LIVE.

Так, украинские военнослужащие могут получать премии в размере не менее 10% от должностного оклада.

В феврале в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который устанавливал новые значения выплат за уничтоженную боевую технику:

за уничтоженный танк, САУ или РСЗО - 370 тысяч гривен;

за БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему – 100 тысяч гривен;

за другие бронеавтомобили или грузовые автомобили – 30 тысяч гривен;

за ЗРК и радиолокационные системы средств ПВО – 370 тысяч гривен;

за уничтожение средства контрбатарейной борьбы и РЭБ – до 150 тысяч гривен;

за уничтожение беспилотников разведывательного и ударного типа и баллистических ракет – 100 тысяч гривен.

При этом военные могут также ежемесячно получать надбавки к своей зарплате и без подвигов на линии фронта. Такая премия выдается до 5-го числа и не может быть меньше 10% должностного оклада, а общая сумма начисляется в зависимости от звания и должности солдата или офицера.

Как отмечается, при начислении надбавки учитывается дисциплинированность бойца, отсутствие или наличие у него взысканий по службе и то, как он исполняет служебные обязанности.

Однако размер выплаты может быть сокращен за наложение командиром строгих выговоров. Более того, бойца могут и вовсе лишить премии, если он не вышел на службу или употребил алкоголь либо наркотики. То же самое касается и коррупции в части.

Напомним, военные могут получить денежную помощь для решения социально-бытовых вопросов.