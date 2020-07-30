Украина Дети пойдут в школу не во всех областях, жесткое условие Минобразования: чего ждать с 1 сентября

2020-07-30 18:00 78
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Министерство образования и науки поведало подробности начала нового учебного года в школах

Большинство детей смогут традиционно пойти в школу с 1 сентября.

Исключением из правил станут те школы, которые прилегают к "красной" зоне. В таких случаях дети будут обучаться исключительно дистанционно. Тем самым, существенно снижая риск заражения китайским вирусом.

В школах, которые находятся в "оранжевой" зоне, категорически запрещается посещать занятия в группах, которая превышает 20 человек.

Для того, чтобы основная масса школьников все-таки смогли пойти за знаниями в первый день сентября, будут задействованы новые условия для комфортного взаимодействия.

"Министерство выступает за то, чтобы учебный процесс проходил, как и раньше, в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах. Органы управления образованием, руководители учебных заведений получат подробные алгоритмы и разъяснения относительно возможных действий и решений в условиях адаптивного карантина", - заявил министр образования Сергей Шкарлет.

При всем этом, существует одна нерешенная "преграда" - обяжут ли школьников носить маски во время учебного процесса.

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Украина

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