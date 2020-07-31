Украина В школах Киева каждый учебный день будет начинаться с гимна Украины

2020-07-31 12:41 162

С сентября текущего года во всех столичных школах учебный день будет начинаться с гимна Украины.

"Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения", - сообщил депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Бондарчук на своей странице в Facebook.

Другой "свободовец" Игорь Мирошниченко, подтвердил, что теперь каждый день киевские школьники будут начинать с исполнения гимна. По его мнению, это вполне нормальная мировая практика воспитания патриотического поколения.

"Это решение не является нашим ноу-хау. Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединенных Штатах!", - написал он.

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