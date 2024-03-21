Жизнь Сколько в этом году продлятся весенние каникулы для школьников

2024-03-21 11:34

Весенние каникулы для школьников в Киеве начнутся 25 марта и продлятся до 31 марта включительно. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, сообщает официальный портал Киева.

"До начала каникул образовательные заведения Киева продолжат стандартную работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию с безопасностью и придерживаясь алгоритма действий на случай, если воздушную тревогу объявили до начала обучения", - пояснил чиновник.

Школьникам во время каникул в учебных заведениях организуют кружковую работу и компенсаторные занятия по разным предметам.

Для руководителей и управленцев образовательных отраслей Институт последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко подготовил программу психоэмоционального обновления Будем здоровы!, а для учителей - серию вебинаров и тренингов по психологической разгрузке и повышению профессионального мастерства.

С 25 марта школы столицы начнут прием заявлений в 1-е классы. Документы можно подать вручную или в электронном виде. Оригиналы документов, в частности медицинские справки, разрешается предоставить учебному заведению позже.