Мир Ученые доказали генетическую расположенность к иммунным заболеваниям

2020-07-31 15:28 339

Австралийские ученые пришли к выводу, что многие хронические и иммунные заболевания часто “родом” из детства, причем “особенности генетики ребенка вызывают изменения в функциях различных генов, участвующих в развитии болезни”.

Как сообщается на сайте Института сердца и диабета имени Бейкера, в ходе исследования ученые подвергали различному воздействию образцы иммунных клеток сотни новорожденных, пытаясь понять, реакцию иммунной системы на раздражители.

Эксперты искали совпадения между этими генетическими сигналами с теми, которые сегодня ассоциированы с различными болезнями.

“Результаты были удивительны по своим масштабам: тысячи генетических вариантов управляют экспрессией генов при различных иммунных и воспалительных состояниях, некоторые из которых имели широкой спектр влияния”, - говорится в сообщении.

Ученые считают, что в будущем результаты исследования можно будет использовать для оценки рисков болезней с рождения.

В то же время, они предупреждают, что результаты таких тестов будут определять лишь вероятности болезней, поскольку на многие из них также значительное влияние оказывает образ жизни человека и факторы окружающей среды.

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