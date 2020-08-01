Украина Полтавский захватчик ликвидирован - МВД

2020-08-01 08:00 111

Злоумышленник, которого разыскивали более недели, снова взял в заложники полицейского, угрожая гранатой.

Полтавский террорист найден и ликвидирован спецназовцами КОРД в субботу, 1 августа, около 2 часов ночи. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам чиновника, Романа Скрыпника обнаружил начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Резина в одном из нежилых домов на окраине поселка Опошня.

Злоумышленнику удалось взять полицейского в заложники, угрожая гранатой. Скрыпника точным выстрелом ликвидировал спецназ КОРД.

Отмечается, что заложник успел отскочить от места взрыва в последние секунды, обошлось без ранений.

Напомним, 23 июля в Полтаве Скрипник, которого подозревали в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил в заложники сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле. Позже он отпустил заложника и вскоре правоохранители обнаружили брошенную машину.

С тех пор беглеца искали около полутысячи правоохранителей.

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