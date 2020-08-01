Украина Доллар внезапно сменил курс, НБУ поразил новыми цифрами: что будет с гривной после выходных

2020-08-01 08:05 294
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Курс валют в Украине 1 августа заставит гривну попотеть, которая после выходных нацелилась на доллар

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Так, доллар после выходных решит опустить позиции, торги начнутся с -1,15 гривен за банкноту с Бенджамином Франклином. К средине последнего дня доллар обвалился еще больше, аж до 2766,59 грн, однако потом начал потихоньку подниматься.

Евро же воспользуется отведенной передышкой, чтобы совершить новые «рекордный» прыжок: торги начнутся с +23,42 гривны.

Курс валют от НБУ на 1 августа:

100 долларов — 2769,13 грн;

100 евро — 3254,7 грн.

Отыграться гривна решила на российской национальной валюте: рубль можно будет купить всего за 0,37 копеек.

 До этого мы приводили слова экономического аналитика Виктора Скаршевского, который прогнозирует, что доллар может подскочить до 50 грн, из-за чего далеко не все смогут покупать валюту.

Так, эксперт утверждает, что резкое взвинчивание курса валюты сейчас маловероятно. Однако, даже если доллар будет доходить до 30 или 50 гривен за один "вечнозеленый", украинцы не будут массово ломиться в обменники, чтобы купить его.

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