Украина Пенсии в Украине станут меньше, появилось жесткое предупреждение ПФУ: «Если пенсионер не...»

2020-08-01 14:00 291
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Украинских пенсионеров предупредили о том, что размер выплат может уменьшиться, если вовремя не обратится к чиновникам

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Так, если пенсионер работает или осуществляет предпринимательскую деятельность, он обязан уведомить об этом Пенсионный фонд. Если чиновникам удастся самим узнать об этом из реестров, человека ждут штрафные санкции.

Предусматривается, что размер выплат таким гражданам будет уменьшен. В частности, работающим пенсионерам не предусмотрен перерасчет выплат.

Поэтому пенсионерам в Украине рекомендуют за несколько месяцев до выхода на отдых обратиться в Пенсионный фонд, пройдя правовую экспертизу документов и их соответствующее оформление.

 До этого мы рассказывали о том, что раскрыта комплексная программа по повышению пенсий и увеличению выплат пенсионерам до конца 2020 года. Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, для более 2 млн пенсионеров были повышены пенсии и сейчас они составляют свыше 2000 гривен.

 Лазебная подчеркнула что 1,5 млн пенсионеров старше 80 лет получили ежемесячную надбавку к пенсии в среднем размере 500 грн; 10,6 млн пенсионеров и получателей социальных пособий, размер пенсий и выплат которым не превышал 5000 грн, получили от государства единоразовую выплату в размере 1000 грн; для 8,4 млн в мае были проиндексированы выплаты.
 
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

После теракта в Луцке МВД значительно усилит контроль за оборотом оружия

2020-07-31 16:33 564

КАРТА Прогноз погоды на выходные: Грозовые ливни, град и шквальные ветер

2020-07-31 14:46 600

Число зараженных COVID в Украине быстро приближается к 70 тыс - ситуация по областям

2020-07-31 11:10 495

Компания-оператор Nord Stream 2 пытается отменить решение Суда ЕС

2020-07-31 09:12 573

Еще новости в разделе "Украина"

Доллар внезапно сменил курс, НБУ поразил новыми цифрами: что будет с гривной после выходных

2020-08-01 13:00 2325

Полтавский захватчик ликвидирован - МВД

2020-08-01 12:30 273

Выходные в августе. Как украинцы будут отдыхать в этом месяце

2020-08-01 10:30 357

На Донбассе ОБСЕ зафиксировала 123 нарушения

2020-08-01 10:00 300
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Доллар внезапно сменил курс, НБУ поразил новыми цифрами: что будет с гривной после выходных 2020-08-01 13:00 2325
Полтавский захватчик ликвидирован - МВД 2020-08-01 12:30 273
Выходные в августе. Как украинцы будут отдыхать в этом месяце 2020-08-01 10:30 357
На Донбассе ОБСЕ зафиксировала 123 нарушения 2020-08-01 10:00 300

Лента

13:00 Доллар внезапно сменил курс, НБУ поразил новыми цифрами: что будет с гривной после выходных
12:30 Полтавский захватчик ликвидирован - МВД
12:00 Кравчук готов пойти на уступки по Донбассу
11:30 В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина
11:00 Часть украинцев лишат субсидий: названы определенные категории граждан
10:30 Выходные в августе. Как украинцы будут отдыхать в этом месяце
10:00 На Донбассе ОБСЕ зафиксировала 123 нарушения
09:30 Как правильно выбирать дыню и кому нельзя ее есть
09:15 Украинцы останутся без работы и денег, срочное предупреждение НБУ: «Каждый десятый…»
22:12 Леонардо Ди Каприо стал продюсером сериала Остров по культовому роману Хаксли