Украина В Украине начнут жестко штрафовать за отсутствие РРО

2020-08-02 10:36 627
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С августа вводятся штрафы за неиспользование РРО

С 1 августа за неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО) работников сферы торговли и общественного питания будут штрафовать.

Об этом пишет "Главком".

Согласно нововведениям, все жители Украины при пользовании услугами в сфере торговли и общепита должны получать фискальный чек, зарегистрированный в Государственной налоговой службе.

За неиспользование РРО или их применение с нарушением требований предусмотрены следующие штрафы:

10% (за первое нарушение) и 50% (за каждое последующее) стоимости реализованной с нарушением продукции (товаров) или предоставленных услуг.

с начала следующего года — 100 и 150%.

При этом не устанавливаются дополнительные штрафы к уже предусмотренным Законом от 6 июля 1995 года "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Напомним, ранее мы писали, что глава Министерства финансов Сергей Марченко рассказал о сроках введения в Украине бесплатного фискального решения для программного РРО — альтернативы обычным кассовым аппаратам. Он объяснил, на какие устройства можно установить созданный программный продукт.

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