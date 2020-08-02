Украина НБУ выпустит новые деньги, украинцам показали, как они выглядят: "войдут в обращение с 3 августа"

2020-08-02 10:39 1731
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Украинцам решили показать новые деньги, которые войдут в оборот уже в ближайшее время

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Так, речь идет о монете в десять гривен, которая будет посвящена Воздушным силам ВСУ.

Так, монета будет посвящена одному из носителей боевого потенциала ВСУ, одному из самых технологических видов вооружений. Они являются одним из главных инструментов сдерживания военной агрессии против Украины.

"Они обеспечивают мир и безопасность государства при взаимодействии с другими составляющими сил обороны...", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на аверсе будет изображен малый Государственный герб, а на реверсе боевой самолет ВСУ. Тираж монеты составит один миллион штук. Их пустят в оборот уже с третьего августа.

Ранее мы рассказывали о том, что 2 июня Национальный банк ввел в оборот новую монету. В частности, была выпущена сувенирная монета из серебра, и на ней разместили изображение ночной бабочки совки роскошной.

Как подчеркнули в пресс-службе регулятора, тираж сувенирной монеты номиналом 10 гривен будет ограничен всего 2500 экземплярами, а стоимость одной монеты составит 1075 гривен.

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