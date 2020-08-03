Мир Трамп потребовал смертного приговора бостонскому террористу-подрывнику

2020-08-04 10:14 330

Президент США Дональд Трамп требует приговорить Джохара Царнаева к смертной казни. Он был осужден за организацию теракта на Бостонском марафоне.

"Редко кто-либо заслуживает смертной казни больше, чем бостонский подрывник Джохар Царнаев", - написал Трамп на своей странице в Тwitter.

По его словам, суд согласился, что произошедшее на марафоне было "одним из самых страшных терактов в стране после зверств 11 сентября".

"Федеральное правительство должно добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой главы процесса", - подчеркнул Трамп.

Также он выразил недовольство тем, что в этом деле так долго не удается поставить точку.

Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.

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