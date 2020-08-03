Трамп потребовал смертного приговора бостонскому террористу-подрывнику

Президент США Дональд Трамп требует приговорить Джохара Царнаева к смертной казни. Он был осужден за организацию теракта на Бостонском марафоне.
"Редко кто-либо заслуживает смертной казни больше, чем бостонский подрывник Джохар Царнаев", - написал Трамп на своей странице в Тwitter.
По его словам, суд согласился, что произошедшее на марафоне было "одним из самых страшных терактов в стране после зверств 11 сентября".
"Федеральное правительство должно добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой главы процесса", - подчеркнул Трамп.
Также он выразил недовольство тем, что в этом деле так долго не удается поставить точку.
Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
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