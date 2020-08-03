Украина Захватчиком банка в центре Киева оказался гражданин Узбекистана

2020-08-03 13:44 57

Мужчина, захвативший банк в центре Киева, является гражданином Узбекистана. Об этом замглавы МВД Антон Геращенко заявил в эфире телеканала ZIK.

"По предварительной информации лицом угрожающим террористическим актом является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р.

Судя по его социальными сетями, это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем, насколько серьезными его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров", - написал Геращенко в Facebook.

Напомним, сегодня в отделение банка в самом центре столицы зашел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть бомба. При этом он отпустил всех работников банка, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

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