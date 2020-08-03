Украина В Украине за время карантина зарегистрировано около 400 тыс. безработных

2020-08-03 19:30 255

С начала действия карантина (с 12 марта по 31 июля 2020 года) статус безработного получили 395 тыс. человек, что на 71% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы занятости.

«Однако следует отметить, что в последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановился. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне - 75 тыс. человек, в июле - 68 тыс. С 12 марта по 31 июля 2020 года работу удалось найти для 222 тысяч граждан, из них - 151 тыс. безработных», - отмечают в пресс-службе.

По данным ведомства, на начало августа на одно рабочее место претендовало 8 безработных.

Сообщается, что среди 506 тысяч безработных:

по полу: мужчины - 211 тысяч (или 42%), женщины - 295 тыс. человек (58%);

по возрастным группам: 31% - до 35 лет; 29% - от 35 до 45 лет; 26% - от 45 до 55 лет, 14% - в возрасте свыше 55 лет;

по образованию: 51% - высшее образование, 32% - профессионально-техническое образование, 17% - общее среднее образование.

Так, по видам экономической деятельности, больше всего граждан трудоустроено:

в сельском хозяйстве - 46% от всех трудоустроенных;

в перерабатывающей промышленности - 14%;

в сфере торговли - 13%.

«Общее количество вакансий в базе данных службы занятости в январе-июле составила более 476 тыс. единиц. Наибольшим спросом на рынке труда пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники. Ощутимо меньше был спрос на профессионалов - инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей», - добавили в пресс-службе.

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