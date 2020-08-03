Украина Будет тяжело: украинцев предупредили о масштабном повышении тарифов

2020-08-03 20:00 756
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В Государственной службе статистки Украины заявили, что в этом году общая сумма счетов за коммунальные услуги почти в два раза превысила прошлогодний показатель. Кроме того, украинцев предупреждают об очередном росте цен на услуги ЖКХ, пишет портал «Первый деловой».

Сообщается, что в 2020 оду украинцы суммарно должны заплатить за коммунальные услуги около 8 миллиардов гривен. При этом 2019 году эта сумма равнялась 4,4 миллиардам гривен. Соответственно, стоимость данного вида обслуживания выросла в 1,8 раза. Подобными статистическими данными поделились в Жилищном союзе Украины.

«Спасибо, господин президент. Спасибо огромное, что полупроводники и легализация марихуаны для вас более важны, нежели защита украинцев от тарифного грабежа», - сетуют представители союза в социальных сетях.

В ведомстве также отмечают, что открытие рынка газа также неизбежно приведет к увеличению счетов, так как государство больше не будет иметь полномочий для сдерживания цен на синее топливо.

Стоит также учитывать, что на октябрь 2020 года запланировано очередное повышение стоимости поставки газа, а цены на отопления будут вновь пересмотрены. Тарифы на водоснабжение увеличатся, начиная с 1 января 2021 года.

При этом украинские власти приняли решение о снижении «зеленого» тарифа на электричество. Нововведение было утверждено во время правительственного заседания, которое прошло 1 августа.

Так, представители Национальной комиссии, ответственной за регулирование сфер энергетики и коммунальных услуг приняли постановление НКРЭКУ « Об установлении «зеленых» тарифов на электроэнергию и надбавки к «зеленому» тарифу за соблюдение уровня использования оборудования украинского производства для хозяйствующих субъектов.

Ранее писалось, что украинцев предупредили о нововведениях по поводу коммунальных услуг.

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