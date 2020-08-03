Коронавирус Что будет с гривной в августе. Аналитики дали прогноз

2020-08-03 21:00 192
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В июле гривна снизилась как к доллару, так и к евро, причем ко второй валюте заметно сильнее. Официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос за месяц с 26,6922 грн до 27,6913 грн (+3,74%). Об этом говорится в комментарии старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба.

Что происходило на валютном рынке

Официальный курс европейской валюты подскочил за это время с 29,9500 грн до 32,5470 грн (+8,67%). Примерно такую же динамику показали за месяц курсы наличного рынка.

Более быстрый рост евро был связан с заметным ростом евро к доллару на мировом валютном рынке.

За месяц валютная пара EURUSD выросла с 1,1220 до 1,1750 (+4,75%). При этом в конце июля пара достигала отметки 1,19 – это максимум с мая 2018 года.

Причина падения гривны

Июльское падение гривны во многом связано с перестановками в Нацбанке. Был отправлен в отставку руководитель ведомства Яков Смолий, на его место был назначен Кирилл Шевченко. Все это происходило под разговоры о том, что Кабмин недоволен излишне крепкой гривной и жесткой денежно-кредитной политикой регулятора.

После смены руководства НБУ возникли опасения резкого смягчения монетарной политики, искусственного ослабления гривны до комфортного для Минфина курса 30 грн за доллар, и утраты Нацбанком своей независимости. В результате в 20-х числах июля курс доллара на межбанке вплотную подобрался к отметке 27,9 грн, а продажа на наличном рынке превысила 28 грн.

Однако потом последовал ряд заявлений о том, что НБУ нацелен выполнять текущую программу с МВФ, настроен на сохранение своей независимости, и сохранит режим таргетирования инфляции и рыночное курсообразование. В подтверждении своих намерений, на заседании 24 июля НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых, и заявил, что не планирует ее снижать ближайшие два года. В ответ на это гривна к концу месяца немного восстановилась с локальных минимумов.

Прогноз на август

Если новая команда НБУ будет и дальше подтверждать делами декларируемую приверженность взвешенной денежной политике, то август для гривны пройдет без потрясений. Доллар в течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,1-28,2 грн, евро – в диапазоне 31,9-33,2. Впрочем, курс евро менее предсказуем, и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары EURUSD на мировом рынке.

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