Украина В Киевской области обрушился жилой дом, есть пострадавшие

2020-08-04 13:42 174

В селе Трилесы Киевской области произошло обрушение жилого дома, внутри которого находились люди. Спасатели достали из-под завалов двух человек.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, к спасателям обратились жители села, сообщив, что под завалами находятся их соседи.

"По прибытию установлено, что произошло разрушение одноэтажного жилого дома площадью 54 кв.м. В ходе аварийно-спасательных работ спасены из-под завалов мужчина пожилого возраста и мальчик 2005 года рождения, которого направили в центральную районную больницу", – говорится в сообщении.

Причины обрушения пока не сообщаются.

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