Украина Аналитики рассказали, сколько будет стоить доллар в августе

2020-08-04 18:00 423
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В августе курс доллара будет колебаться в пределах 27,5-28,5 грн/$.

Такой прогноз сделали аналитики ГК Forex Club, сообщает UBR.

Платежный баланс в июне был позитивным во многом за счет кредитного транша от МВФ, но уже в июле-августе он может быть дефицитным. По мнению аналитиков, сейчас значительное влияние на рынок оказывают нерезиденты, которые активно закрывали свои инвестиционные позиции в июле и выходили из украинских долговых бумаг. Не смотря на то, что сейчас отток капитала приостановился, он скоро хлынет с новой силой.

"После того как Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6%, отток капитала приостановился, но, вероятно, ненадолго, и в августе выход нерезидентов продолжится, что будет давать на курс гривны", – отметил Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

Кроме этого в сентябре Украина по еврооблигациям должна выплатить $1,4 млрд, и накопления валюты по выплатам начнутся в августе. Также правительство параллельно с этим ведет переговоры с МВФ насчет очередного кредитного транша, который также запланирован на сентябрь.

Аналитики считают, что Национальный банк, вероятнее всего, продолжит выходить на межбанковский рынок с валютными интервенциями и, по их прогнозам, доллар может преодолеть июльский курсовой коридор 27,6-27,9 грн/$, и взлететь в цене до 28 грн/$.

"Достижение отметки 28 грн/$ будет стимулировать поступления в бюджет, поддержку экспортеров и экономическую активность в стране. Если эффект от девальвации будет недостаточным, НБУ откажется от политики сдерживания курса, что ослабит гривну до 28,5 грн/$. Однако, учитывая сильное укрепление евро на мировых рынках, ослабление нацвалюты до 28 грн/$ может быть достаточным, чтобы получить преимущество для экспортеров на ключевом для Украины европейском рынке", – подытожил Шевчишин.

Ранее «Хвиля» сообщала, в Украине продолжается незначительно колебание на рынке обмена валют, которое характеризуется посменным укреплением и ослаблением гривны.

Согласно законодательству, банковские учреждения обязаны проверять переводы от 400 тысяч гривен.

Аналитики предупредили, что курс доллара в Украине вскоре может преодолеть психологическую отметку 28,5 грн/долл, а удачное размещение облигаций, о котором заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, не остановит девальвацию.

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