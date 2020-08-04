Украина Правила банковских платежей резко изменились, срочное заявление НБУ: "Теперь клиенты будут..."

2020-08-04 22:00 354

Система электронных платежей теперь работает в режиме 23/7

Согласно сообщению, переход на расширенную работу СЭП позволит оформлять, а также обрабатывать как можно больше заявок.

Отныне Национальный банк будет работать в режиме постоянного контакта с клиентом, что должно существенно повысить эффективность СЭП среди населения. Ожидается, что к безконтактной оплате стали приобщаться в последнее время люди пожилого возраста.

Официальная статистика, которую приводит НБУ гласит о том, что в течении 3 августа в системе было успешно обработано около 1,6 млн платежей на общую сумму порядком 119 миллиардов гривен.

"Теперь клиенты банков будут иметь почти круглосуточный доступ к финансовым услугам и смогут проводить чувствительные к времени платежи в удобном для них режиме. Это положительно будет способствовать расширению финансовой инклюзии, внедрению новых инновационных инструментов безналичного перевода средств и росту доли безналичных расчетов", - заявили в органе.

Стоит обратить внимание, что теперь Нацбанк предоставляет новым клиентам и тем, кто желает перевести свои активы, новый международный стандарт в 29 символов. Подобная практика успешно продолжает деятельность на территории Евросоюз и вот потихоньку "захватывает" отечественный рынок.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк предоставил отчетность. В ней было указано, что улучшилась социальная ситуация граждан. Иными словами, украинцы получили дополнительную финансовую поддержку. Пенсионеры также не стали исключением.

Однако НБУ считает, что за период "украинского" карантина население стало чаще рассчитываться неофициально.

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