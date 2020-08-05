Мир Сценарист "Богемской рапсодии" работает над байопиком Уитни Хьюстон

2020-08-06 11:15 228
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Выход байопика культовой певицы Уитни Хьюстон, которым занимается сценарист "Богемской рапсодии" Энтони Маккартен, запланирован на конец ноября 2022 года.

Такую дату установила студия TriStar Pictures, выигравшая аукцион на производство фильма, сообщает Deadline.

Кроме сценариста уже известны имена некоторых членов команды картины. Так режиссуру доверили Стелле Мэги ("Весь этот мир", "Уикэнд"), а продюсерами станут Пэт Хьюстон, Ларри Местель, Дэннис О’Салливан и Джефф Калигери. Авторы фильма уже получили разрешение на использование песен Хьюстон.

Фильм сфокусируется на огромном музыкальном наследии певицы, но обещает не игнорировать ее трагическую смерть.

Напомним, Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года накануне церемонии вручения премии "Грэмми". Она не смогла побороть наркотическую зависимость, которая преследовала ее всю жизнь после того, как ее подсадил муж Бобби Браун. Он также регулярно поднимал на Хьюстон руку, изменял ей и имел множество проблем с законом.

Напомним, после успеха "Богемской рапсодии", которая собрала в прокате почти миллиард долларов, студии стали разрабатывать для массового зрителя байопики и других музыкантов. Так сейчас проходят съемки фильма об Элвисе Пресли, в котором певца играет Остин Батлер, а его менеджера – Том Хэнкс. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Том Хэнкс и Рита Уилсон победили COVID-19 - уже выписаны из больницы

2020-03-17 15:46 1281

Зараженный COVID-19 актер Том Хэнкс раскрыл детали изоляции и лечения

2020-03-12 11:15 834

видео Дочь Элвиса Пресли перезаписала его госпел-балладу Where No One Stands Alone

2019-02-15 17:28 5757

Названы лучшие актеры года и те, с кем продюсеры сильно "прогорели"

2018-12-28 14:45 2670

Еще новости в разделе "Мир"

фото Десятилетний ребенок выжил в открытом море, следуя советам из кино

2020-08-06 14:12 81

Сценарист "Богемской рапсодии" работает над байопиком Уитни Хьюстон

2020-08-06 11:15 228

Взрыв в Бейруте: капитан рассказал, почему с судна конфисковали аммиачную селитру

2020-08-05 21:30 714

В крови Ефремова найдены следы гашиша и кокаина

2020-08-05 19:30 537
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мы в Google News

Подпишись!

Мир

фото Десятилетний ребенок выжил в открытом море, следуя советам из кино 2020-08-06 14:12 81
Сценарист "Богемской рапсодии" работает над байопиком Уитни Хьюстон 2020-08-06 11:15 228
Взрыв в Бейруте: капитан рассказал, почему с судна конфисковали аммиачную селитру 2020-08-05 21:30 714
В крови Ефремова найдены следы гашиша и кокаина 2020-08-05 19:30 537

Лента

фото 14:12 Десятилетний ребенок выжил в открытом море, следуя советам из кино
13:44 Лукашенко пообещал выдать Украине задержанных боевиков Вагнера
13:16 Коронавирус в Киеве: Кличко сообщил о резком росте числа инфицированных
12:43 ЧП в поезде Харьков-Ужгород: полиция сняла группу пьяных пассажиров
12:10 Германия пытается отменить санкции США против строителей Nord Stream 2
11:42 В Украине быстро растет число зараженных Covid - снова побит суточный антирекорд
11:15 Сценарист "Богемской рапсодии" работает над байопиком Уитни Хьюстон
10:41 Несмотря на COVID-19 Польша намерена 1 сентября открыть все школы
10:12 Озвучены новые правила проведения выборов в Украине - кого не пустят голосовать
09:38 Facebook и Twitter заблокировали пост Трампа о неуязвимости детей к COVID-19