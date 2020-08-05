Мир Сценарист "Богемской рапсодии" работает над байопиком Уитни Хьюстон

2020-08-06 11:15 228

Выход байопика культовой певицы Уитни Хьюстон, которым занимается сценарист "Богемской рапсодии" Энтони Маккартен, запланирован на конец ноября 2022 года.

Такую дату установила студия TriStar Pictures, выигравшая аукцион на производство фильма, сообщает Deadline.

Кроме сценариста уже известны имена некоторых членов команды картины. Так режиссуру доверили Стелле Мэги ("Весь этот мир", "Уикэнд"), а продюсерами станут Пэт Хьюстон, Ларри Местель, Дэннис О’Салливан и Джефф Калигери. Авторы фильма уже получили разрешение на использование песен Хьюстон.

Фильм сфокусируется на огромном музыкальном наследии певицы, но обещает не игнорировать ее трагическую смерть.

Напомним, Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года накануне церемонии вручения премии "Грэмми". Она не смогла побороть наркотическую зависимость, которая преследовала ее всю жизнь после того, как ее подсадил муж Бобби Браун. Он также регулярно поднимал на Хьюстон руку, изменял ей и имел множество проблем с законом.

Напомним, после успеха "Богемской рапсодии", которая собрала в прокате почти миллиард долларов, студии стали разрабатывать для массового зрителя байопики и других музыкантов. Так сейчас проходят съемки фильма об Элвисе Пресли, в котором певца играет Остин Батлер, а его менеджера – Том Хэнкс.

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