Коронавирус Зараженный COVID-19 актер Том Хэнкс раскрыл детали изоляции и лечения

2020-03-12 11:15 240

Голливудский актер, 63-летний Том Хэнкс и его жена обратились за медицинской помощью, когда в Квинсленде у них появились симптомы простуды, написал актер в "Инстаграм".

Теперь звездное семейство будет проводить время в самоизоляции.

"Привет, народ. Рита и я здесь, в Австралии. Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас были простуды и некоторые боли в теле. У Риты был озноб, который приходил и уходил. Небольшая температура тоже. Мы прошли тестирование на Коронавирус и были признаны положительными.

Ну теперь. Что делать дальше? У медицинских чиновников есть протоколы, которые необходимо соблюдать. Мы, Хэнксы, будем тестироваться, наблюдаться и изолироваться столько, сколько требуется общественному здравоохранению и безопасности", - пишет актер.

Пара была на Золотом берегу Квинсленда, где Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли.

Напомним, сегодня Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, так как затронуто большинство стран и все континенты.

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