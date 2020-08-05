Украина Повышение тарифов на коммуналку: сбылись худшие опасения украинцев, официальное заявление и новые суммы

2020-08-05 18:00 1617

Стало известно, как именно в Украине выросли тарифы на газ для бытовых потребителей

Об этом информирует пресс-служба Нафтогаза.

Наихудшие опасения украинцев сбылись, поскольку после 1 августа были повышены тарифы на голубое топливо на бытовых потребителей.

Как отмечают в пресс-службе монополиста, для бытовых клиентов в августе 2020 года цена на газ была установлена на уровне 3,24 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Если сравнивать с показателями за июль, то цена на топливо выросла на 9%.

В Нафтогазе попытались оправдаться и заявили, что цены на газ для простых украинцев взлетели вверх из-за того, что якобы "рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода".

Ранее мы уже предупреждали о подорожании коммуналки в Украине. Как известно, 1 августа заработал рынок газа, из-за чего тарифы для бытовых потребителей будут формироваться по-новому.

На хабе в австрийском Баумгартене, куда газ приходит через Украину, голубое топливо взлетело в цене до $92 за тысячу кубометров (со среднего уровня в $76 на прошлой неделе).

Монополист Нафтогаз до 25-го дня каждого месяца будет публиковать оптовые расценки, на основании которых поставщики рассчитывают свои тарифы. Потом к этой стоимости гасзбыты в Украине "докинут" стоимость транспортировки и наценку, и по такому тарифу придется платить простым украинцам.

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