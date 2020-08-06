Украина В Украине проверят хранение взрывоопасных веществ

2020-08-06 16:30 270
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После взрыва селитры в порту Бейрута в Украине решили проверить условия опасных веществ.

Правительство поручило до 15 сентября проверить условий хранения аммиачной селитры в Украине, сообщает пресс-служба Кабмина в четверг, 6 августа.

"Провести внеплановые мероприятия государственного надзора по соблюдению требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые сохраняют аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений", - говорится в сообщении.

Поручение направлено главам Мининфраструктуры, ГСЧС, Госслужбы труда, Нацполиции, а также главам областных и Киевской ОГА.

В то же время, пресс-служба Офиса президента сообщает, что Владимир Зеленский поручил проверить обращения в Украине с взрывоопасными материалами.

"Прошу Вас срочно обеспечить проведение оценки состояния обращения с опасными и огнетушащими веществами, взрывчатыми материалами, изделиями, отходами, удобрениями, которые вследствие присущих им свойств при наличии определенных факторов и обстоятельств могут создать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, и по результатам проведенной работы принять соответствующие меры реагирования", - отмечается в документе.

Данные меры власти инициировали после ЧП в Бейруте, где 4 августа взорвался портовый склад с 2750 тоннами конфискованной селитры.

По последним данным, жертвами взрыва стали 157 человек, около 5000 были травмированы. До 300 тысяч жителей города были вынуждены покинуть жилье. Ущер оценивается в 15 миллиардов долларов.

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