Украина Пенсионный фонд прокомментировал информацию о штрафах для работающих пенсионеров

2020-08-06 21:30 309

Размер пенсии каждого пенсионера определяется индивидуально с учетом приобретенного им страхового стажа и заработной платы, с которой были уплачены взносы. Законом предусмотрено, что пенсии выплачиваются без учета получаемой заработной платы, кроме случаев, предусмотренных законом.

Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда, опубликованном 5 августа 2020 года, - передает Хвиля.

«Пенсионер имеет право на назначение пенсии, получать ее, продолжать работать, даже на той же должности (кроме пенсионеров, которые получают пенсию за выслугу лет)», – пояснили в Фонде.

По состоянию на 1 июля 2020 года в Украине с 11,2 млн пенсионеров 2,7 млн – работающие пенсионеры.

«Размер назначенной пенсии пересматривается (пересчитывается) по правилам, определенным законодательством. Через каждые два года пенсионерам, работавшим после назначения пенсий, проводятся перерасчеты с учетом приобретенного после назначения пенсии страхового стажа или страхового стажа и заработной платы (избирается самый выгодный вариант перерасчета)», – говорится в сообщении.

Кроме того, такие пенсии «индексируются 50х50» по общим правилам.

Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» обязывает каждое застрахованное лицо сообщать об изменениях, в частности, своего трудоустройства.

Одним из оснований для перерасчета пенсий является изменение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Как правило, такое изменение предусмотрено дважды в год – с июля и декабря.

Надбавки, доплаты, повышения, другие выплаты, установленные законодательством, пересматриваются (увеличиваются) при изменении прожиточного минимума, независимо от факта работы пенсионера.

А вот минимальный размер пенсий по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж, которые также могут зависеть от прожиточного минимума, перечисляются только неработающим пенсионерам.

Кроме того, только неработающим пенсионерам устанавливается надбавка на нетрудоспособных членов семьи. Именно с точки зрения определения надлежащего размера пенсии и имеет значение сообщение о факте трудоустройства.

«К сожалению, искажая требования законодательства, отдельные «эксперты» распространяют «страшилки» о штрафах, которые бы накладывали органы Пенсионного фонда Украины. Ничего подобного законодательством не предусмотрено. Наоборот, после установления факта работы, о котором пенсионер не сообщил своевременно, его размер пенсии определяется с учетом новых данных. О возврате излишне выплаченных сумм, то закон предусматривает возможность вернуть ненадлежащие пенсионеру суммы добровольно. Если же нет, то удерживается переплата по пенсии в размере не более 20% месячной пенсии», – пояснили в Пенсионном фонде.

"Во избежание недоразумений относительно размеров пенсий в фонде убедительно рекомендуют тем, кто намерен в период получения пенсии выйти на работу, безотлагательно информировать любым удобным способом органы Пенсионного фонда о таком факте", - подчеркнули в Фонде.

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