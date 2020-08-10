Мир Из-за коррупционного скандала с экс-королем испанцы потребовали отмены монархии

2020-08-10 11:40 276
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По Испании прокотилась волна протестов против монархической формы правления и за переход к республике. Как сообщает Голос Америки, республиканцы вышли на демонстрацию в Валенсии в воскресенье, а на Майорке на этой неделе во время визита короля Филиппа VI на остров запланированы новые акции протеста.

Протесты против королевской семьи распространились Испанией после того, как экс-король Хуан Карлос, который находится под следствием по обвинению в коррупции, покинул страну. Свое решение уехать из Испании он объяснил нежеланием усложнять ситуацию своего сына и монарха Фелипе.

Поводом для скандала стала публикация о $100 млн, переведенных в 2008 году Саудовской Аравией в швейцарский банк Mirabaud на счет панамского фонда Lucum Foundation, бенефициаром которого был Хуан Карлос. Сейчас прокуратура Швейцарии пытается выяснить происхождение этих денег и возможные коррупционные схемы, стоявшие за переводом. В данный момент Хуан Карлос занимает целый этаж пятизвездочного отеля Emirates Palace в Абу-Даби. Известно, что бывший король был близок со наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом ан-Нахайяном.

Напомним, Хуан Карлос отрекся от престола в 2014 году после почти 40 лет пребывания у власти. Он передал правление своему сыну Фелипе, лишившись неприкосновенности, которую Конституция Испании предоставляет главе государства. Последний раз страна сбрасывала монархию в 1931 году. Это произошло перед разрушительной гражданской войной, которая завершилась победой диктатора Франко в 1939 году.

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