Украина Украинцам рассказали, как изменятся пенсии

2020-08-10 19:30 729

В 2020 году «внепланового» роста пенсий для большинства украинских пенсионеров, скорее всего, не предвидится.

Об этом пишет Сегодня.

Отмечается, что с ростом минимальной зарплаты величина пенсий напрямую не связана, ведь она вычисляется исходя из размера прожиточного минимума. А данный показатель повышать дополнительно к тому, что запланировано в госбюджете на текущий год, пока не предполагают. К тому же, пенсии новых пенсионеров привязаны к средней зарплате по стране, но индексация проводится раз в год.

Таким образом, в 2020 году, скорее всего, «внепланового» роста пенсий для большинства пенсионеров, не предвидится. Однако, по всей видимости, на следующий год в бюджете, будет заложено повышение пенсий, как минимум соразмерное росту минимальных зарплат. Это связано с тем, что международные нормативы требуют обеспечивать пенсионерам выплаты на уровне не ниже 40% минимальной зарплаты. Это соотношение в Украине стараются практически соблюдать, по крайней мере, не увеличивать разрыв. При этом минимальная зарплата в январе повысилась до 4723 грн, а минимальная пенсия – до 1638 грн, что составляло 34,7% от минимальной зарплаты.

После увеличения прожиточного минимума в июле, минимальная пенсия выросла до 1712 грн, это 36,2% от минимальной зарплаты. К тому же, на 1 декабря текущего года запланировано очередное повышение прожиточного минимума и, соответственно, минимальных пенсий. Таким образом, пенсионеры будут получать минимум 1769 грн. В том случае, если бы минимальные зарплаты не выросли, то это составляло бы 37,5% от их размера.

Подчеркивается, что если законопроект, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским, будет принят, и зарплаты действительно вырастут минимум до 5000 грн, то декабрьская минимальная пенсия составит лишь 35,4% от минимальной зарплаты.

Следует отметить, что касательно того, что в 2021 году прожиточный минимум и пенсии планируется повысить, уже заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью телеканалу «Украина 24».

«Мы максимально быстрыми темпами хотим повысить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность… На следующий год мы бы хотели сделать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, 2100 гривен. То есть не 1769 гривен, что будет на декабрь, прожиточный, а увеличен более чем на 300 гривен. Но это наши прогнозные расчеты», – рассказала она.

По ее словам, для людей старше 65 лет при наличии стажа 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин минимальная пенсия должна составить 2400 гривен, а с июля (если минимальная зарплата вырастет до 6500 грн) – 2600 грн. Вдобавок к этому в марте 2021 года должна быть проведена индексация всех пенсий.

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