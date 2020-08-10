Украина Приватбанк срочно заявил о новых правилах оплаты, что изменилось: "Нужно сделать три фото и..."

2020-08-10 19:00 123
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ПриватБанк запускает биометрические терминалы

Теперь операции можно будет проводить, "показав свое лицо" в камеру. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

По словам руководителя направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгения Васильцова, "оплата лицом" пока доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, до конца 2020 года банк планирует запустить в Украине 7700 FacePay24.

"Для использования сервиса "оплата лицом" клиентам банка необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24, а затем нужно сделать три фото с разных ракурсов и привязать к ним выбранную банковскую карту", - говорится в сообщении.

Для оплаты в POS-терминалах Android PAX с помощью идентификации личности после ввода суммы необходимо выбрать на терминале "оплата лицом", посмотреть на фронтальную камеру терминала, нажать кнопку "оплатить" и подтвердить операцию вводом пин-кода

 

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