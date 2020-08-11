Мир Перестрелка у Белого дома: ранен сотрудник Секретной службы, охранявший Трампа

2020-08-11 12:15 222

В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США, которая занимается охраной американского руководства. Никто из охраняемых лиц не подвергся опасности, говорится в обнародованном 11 августа сообщении спецслужбы в Twitter.

"Секретная служба подтверждает, что на углу семнадцатой улицы и Пенсильвания-авеню произошла стрельба с участием сотрудника.

Расследование продолжается. Мужчина и сотрудник службы госпитализированы. Во время инцидента охраняемые лица не подверглись опасности, комплекс Белого дома не получил повреждений".

Напомним, вчера, президент США Дональд Трамп внезапно прервал пресс-конференцию. К президенту подошел сотрудник Секретной службы, после чего глава администрации вышел из зала в сопровождении охраны. После возвращения Трамп сообщил журналистам об инциденте, который произошел за пределами комплекса.

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