Курьезы Мошенники сумели украсть в Киеве недвижимость Нацполиции

2020-08-11 15:14 255
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Как сообщает прокуратура Киева, в Дарницком районе столицы мошенники на основании поддельных документов присвоили помещение полиции. 

"Злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели коммунальным имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве для размещения комнаты участковых инспекторов", - установила прокуратура при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве.

Площадь помещения составляет почти 90 кв.м., ее стоимость оценивается в более чем 3 млн грн.

Киевская местная прокуратура № 10 в судебном порядке требует вернуть территориальной общине города Киева присвоенные преступниками нежилые помещения в Дарницком районе столицы.

В суд направлено исковое заявление о признании недействительными сделок и отмене государственной регистрации прав собственности на это имущество.

В рамках уголовного производства на помещения, стали объектом преступных посягательств, наложен арест. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

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