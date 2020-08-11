Украина Украина ожидает до 10 тысяч хасидов из Израиля в Умани

2020-08-11 18:00 279
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На празднование иудейского праздника Рош Ха-Шана в Умань планируют прибыть 5-10 тысяч хасидов. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

На своей странице в Facebook он отметил, что Украина и Израиль обеспокоены этим.

"Сегодня состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, было планируемое в сентябре 2020 года массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош-ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю)", - отметил Немчинов.

Также сообщается, что МИД усилит коммуникацию по информированию иностранцев об ограничениях, действующих в Украине, МВД усилит и обеспечит безопасность во время празднования Рош-ха-Шана, а Госпогранслужбе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы, а также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нерушения карантина.

"Кроме этого на заседании комиссии было отмечено, что в 2020 году украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время празднования своих самых больших религиозных праздников", - отметил Немчинов.

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