Мир Протесты в Беларуси: у граждан будуть изымать авто за блокировку улиц

2020-08-11 18:30 240

Следственный комитет Беларуси пригрозил гражданам и заявил, что будет изымать у владельцев автомобили, которые используются для блокирования движения транспорт, передает БелТА.

В СК подчеркнули, что автомобили являются орудиями преступления.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств уголовного дела, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в комитете напомнили о запрете создавать препятствия, возводить баррикады и использовать другие инструменты для нарушения безопасного функционирования коммуникаций.

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