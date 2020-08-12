Мир Зачистка в Минске: спецназ штурмует подъезды жилых домов, много арестованных

2020-08-12 10:39 309
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В Минске задержали координаторов акций протеста. Один из них руководил действиями соратников из гостиницы.

Как сообщает БЕЛТА, один из задержанных снимал номер на 17 этаже гостиницы Беларусь. Этот человек якобы управлял действиями трех подчиненных, которые в свою очередь руководили сотнями.

Минувшей ночью в областных центрах Беларуси, а также в самом Минске, ОМОН массово задерживал людей просто на улицах. В минском микрорайоне Каменная горка были слышны взрывы, сообщали о светошумовых гранатах. Кроме того, правоохранители использовали резиновые пули.

Серьезные столкновения произошли в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и Серебрянке на юге.

ОМОН тараном штурмует подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске, где, предположительно, могут скрываться протестующие.

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