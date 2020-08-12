Мир Ефремов внезапно исчез после инсульта

2020-08-12 20:30 369
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Актер Михаил Ефремов не числится в больнице, в которую поступил после инсульта

Об этом сообщают российские СМИ.

На запрос журналистов в контактном центре медицинского учреждения отметили, что он не состоит в списках.

"Данного пациента у нас нет", - сказал оператор контактного центра, отвечая на вопрос журналистов.

В то же время, адвокат актера Эльман Пашаев утверждает, что артист находится в именно в этой больнице.

"Я сейчас у него в отделении, но в палату меня не пускают. Я улаживаю необходимые формальности, чтобы попасть к нему", - заявил правозащитник.

Напомним, Ефремова госпитализировали во вторник, 12 августа,  ему стало очень плохо перед заседанием суда и он не даже смог самостоятельно выйти из машины. Приставы достали его из авто и потащили в суд.

Позже, врачи подтвердили у актера инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Также ранее сообщалось, что сын Ефремова обнаружил отца почти без сознания в собственной квартире, но тогда актер оправдал это тем, что просто распереживался из-за игры любимой футбольной команды.

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