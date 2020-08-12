Украина Украинцев массово наказывают за больничные, заявление Фонда соцстрахования: "Только при наличии..."

2020-08-12 19:30 63

Украинцев начали наказывать за нарушение правил выдачи больничных листов

Как рассказали в Фонде социального страхования, по итогам проверок в первом полугодии 2020 года была предупреждена неправомерная выплата больничных почти на 1,5 миллиона гривен.

Так, проверяющие от Фонда выявили, что 4532 больничных листа были выданы с нарушениями Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность. Это 1% от проверенных больничных. Еще 27 943 листа нетрудоспособности были получены украинцами с нарушением Инструкции о порядке заполнения листа нетрудоспособности.

По итогам этих проверок в бюджет Фонда в первом полугодии было возмещено почти 987 тысяч гривен. Всего была предупреждена неправомерная выплата больничных на сумму около 1,5 миллиона гривен.

За нарушение порядка выдачи и продления листов нетрудоспособности к ответственности привлекли 84 врача.

В Фонде подчеркнули, что такие проверки проводятся для того, чтобы убедиться, что средства государственного социального страхования используются по назначению. При этом подчеркивается, что проверки проводятся только при наличии веских оснований и законных поводов.

Отметим, что ранее сообщалось, что за первое полугодие 2020 года средний размер пособия по временной потере трудоспособности составил 321,23 грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта сумма выросла на 19,1%. Размер больничного зависит от продолжительности страхового стажа и составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет), 60% (при стаже от 3 до 5 лет), 70% (от 5 до 8 лет) и 100 % (если стаж - более 8 лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством).

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