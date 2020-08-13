Украина В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные

2020-08-13 21:00 282

 

С начала 2021 года в Украине планируется полноценный запуск э-больничных с полной интеграцией в eHealth. Об этом в своем Facebook заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Ярослав Кучер.

"Уже завершено тестирование упрощенной модели системы электронных больничных. Оно выявило определенные недостатки, которые будут устранены, и с начала 2021 года планируется полноценный запуск э-больничных с полной интеграцией в eHealth", - отметил он.

Напомним, Министерство здравоохранения планирует запустить пилотный проект электронных больничных с использованием интерфейса на сайте Пенсионного фонда.

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